FemminicidiMeloni | lavoriamoci insieme

Il dramma del femminicidio scuote l'Italia e la premier Meloni invita a una riflessione collettiva. La tragica storia di Martina, una 14enne vittima della violenza, è un campanello d'allarme per tutti noi. Le parole della Meloni sottolineano un tema cruciale: la necessità di ascoltare e comprendere le nuove generazioni. È tempo di unirci, senza superficialità, per affrontare una realtà che non possiamo più ignorare. L'impegno è ora!

16.55 "Lavoriamoci insieme.Non c'è bisogno di appelli.Io ci sono serve una riflessione enorme".Così la premier Meloni sull' appello della Schlein sui femminicidi. Il femminicidio della 14enne Martina "mi ha lasciata senza fiato", ha detto. "Noi rischiamo di non capire quello che sta accadendo alle giovani generazioni. Non ho le risposte. Ho proposto su questo una collaborazione al Parlamento". "Sto scrivendo una lettera alla Comm. per l'Infanzia per chiedere di nuovo a tutte le forze politiche: lavoriamoci, ragioniamoci insieme,mettiamoci seduti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

