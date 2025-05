Femminicidi Mucci Sgs | Bisogna lavorare per una presa di coscienza vera

Ogni femminicidio è un grido silenzioso che ci chiama a una presa di coscienza collettiva. I recenti tragici eventi, come i casi di Laura Papadia e Martina Carbonaro, riportano alla luce un problema che non possiamo ignorare. È ora di trasformare le fiaccolate in azioni concrete e di portare l'educazione affettiva nelle scuole oltre il dibattito sterile. La vera sfida è far sì che queste tragedie non siano solo argomenti da talk-show, ma un motore per

Laura Papadia, a Palermo e quella recente di Martina Carbonaro. Ancora un femminicidio, ancora una fiaccolata. "L'ennesimo dibattito sull'educazione affettiva nelle scuole e sulla violenza di genere tra i giovani. I soliti talk-show, dove 'attori di parola' tra la pubblicità dell'acqua minerale.

