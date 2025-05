Femminicidi Meloni | non servono appelli ci sono | è un tema enorme

Il dramma dei femminicidi continua a segnare la nostra società, un tema che va oltre le divisioni politiche e richiede un'immediata attenzione collettiva. Le parole della presidente Meloni risuonano forti: non bastano più appelli, serve un'azione concreta. Questo è il momento di unirci per affrontare una realtà allarmante, dove ogni vita persa è un monito per migliorare. La vera sfida? Trasformare la commozione in cambiamento tangibile.

Astana, 30 mag. (askanews) - "Mi ha lasciato senza fiato questa storia. Noi ci abbiamo lavorato tanto, tutte le volte ti senti veramente disarmato: le leggi le abbiamo fatte, sentivo ieri la segretaria Schlein che diceva mettiamo da parte le divisioni politiche. questo è uno dei pochi temi su cui non le abbiamo avute". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'emergenza della violenza contro le donne e i femminicidi, al termine del vertice Asia centrale-Italia ad Astana. "Le leggi ci sono ma il tema è più ampio e forse non lo stiamo neanche capendo completamente", ha detto Meloni sottolineando che "il tema è molto più grande di noi, non c'è bisogno di farmi appelli: ci sono, ci sono per chiunque abbia proposte su questo tema.

