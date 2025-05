Femminicidi Cacciari | ‘solo una rivoluzione culturale può fermarli non l’inasprimento delle pene’

Massimo Cacciari scuote le coscienze: per combattere i femminicidi, non basta inasprire le pene. In una recente intervista su La7, il filosofo sottolinea che è necessaria una rivoluzione culturale che riscriva i valori alla base delle relazioni tra uomini e donne. Un'analisi che invita a riflettere su un problema radicato nella società e non solo nelle statistiche. È tempo di attivare un cambiamento profondo, non superficiale.

Ospite di una recente puntata su La7, il filosofo Massimo Cacciari ha offerto una riflessione profonda e provocatoria sul tema dei femminicidi, analizzando il fenomeno non come un'emergenza criminale da contrastare solo con misure repressive, ma come il sintomo drammatico di una crisi culturale e antropologica in atto. Secondo Cacciari, la violenza di genere è

Cacciari: “Serve una buona scuola per contrastare i femminicidi”

Massimo Cacciari, in un recente intervento su La7, ha messo in evidenza un aspetto cruciale: per combattere i femminicidi è fondamentale investire in una buona scuola.

