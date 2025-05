Fedriga sul decreto sicurezza | È un decreto sulle regole c' è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell' ordine

Massimiliano Fedriga difende il decreto sicurezza come un atto di ordine e regole, in un momento in cui il dibattito su legalità e sicurezza è più acceso che mai. "Non possiamo colpevolizzare le forze dell'ordine", afferma. Un punto cruciale in un'epoca in cui le sfide sociali e la paura di eventi criminosi sollecitano decisioni rapide e chiare. Scopri perché questa posizione potrebbe segnare una svolta nel panorama politico italiano!

"Il decreto sicurezza è un decreto delle regole". Lo ha sottolineato oggi il presidente della Regione Friuli Venezia Giiulia Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle novità introdotte proprio dal provvedimento. "Penso in particolar modo – ha spiegato Fedriga.

Fedriga: «Con Meloni accordo sul decreto liste d'attesa»

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, e il presidente Meloni hanno raggiunto un accordo sul decreto relative alle liste d’attesa durante un incontro a Palazzo Chigi.

