Fedriga sul decreto sicurezza | È un decreto sulle regole c' è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell' ordine

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, difende il decreto sicurezza come un "decreto delle regole". In un contesto di crescente attenzione alle problematiche legate all'ordine pubblico, le sue parole sottolineano l'importanza di un approccio equilibrato. Ma quanto è davvero efficace nel tutelare le forze dell'ordine? Un tema cruciale che merita di essere approfondito, specialmente in un periodo in cui sicurezza e diritti civili si confrontano sul palcoscenico politico.

"Il decreto sicurezza è un decreto delle regole". Lo ha sottolineato oggi il presidente della Regione Friuli Venezia Giiulia Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle novità introdotte proprio dal provvedimento. "Penso in particolar modo – ha spiegato Fedriga.

Fedriga: «Con Meloni accordo sul decreto liste d'attesa»

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, e il presidente Meloni hanno raggiunto un accordo sul decreto relative alle liste d’attesa durante un incontro a Palazzo Chigi.

Fedriga, decreto sicurezza è un decreto delle regole

