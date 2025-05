Fedez appena vede un po’ di hype ci si fionda Con Chiara eravamo a cena parlavamo tranquilli ma con i paparazzi addosso è diventato scoop | parla Tony Effe

Tony Effe svela la sua vita in "Non volevo ma lo sono", un libro che scardina i luoghi comuni sul rap e la cultura urbana. Tra hype, dissing e momenti intimi, il rapper romano ci porta nel suo mondo, dove la musica si intreccia con esperienze di vita forti e autentiche. Un viaggio che non solo intriga, ma offre uno spaccato della realtà giovanile italiana. Scopri cosa si nasconde dietro il facciata del successo!

La musica, Sanremo, la droga, i dissing, l’amore e la paternità: è la storia cruda, a tratti spietata di Nicolò Rapisarda, vero nome di Tony Effe, nato a Roma il 17 maggio 1991. Il rapper si racconta nel libro “ Non volevo ma lo sono ” che è uscito il 27 maggio scorso per Mondadori Electa. “ Ti porto nella vita di Tony, di Sosa, di un bambino di nome Nicolò. – si legge nelle note introduttive – In questo libro parlerò di tutte le mie esperienze, belle e brutte, ma sono le esperienze, gli episodi e le scelte che mi hanno portato a essere quello che sono ora. Sono nato Nicolò e sono diventato Tony”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fedez appena vede un po’ di hype ci si fionda. Con Chiara eravamo a cena, parlavamo tranquilli, ma con i paparazzi addosso è diventato scoop”: parla Tony Effe

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Cerca Video su questo argomento: Fedez Appena Vede Po Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fedez: “Da tempo, non passavo le giornate a scrivere per il piacere di farlo”; Forza Italia chiama Fedez; “Come mi ha trattata”: Chiara Ferragni lancia una frecciatina velenosa a Fedez; Il podcast con le tre sorelle Ferragni peggio delle chat genitori? Chiara domina: “Nel 2016 una sfiga dietro l'altra, ero un po' depressina”. Valentina e Francesca non pervenute. Ma su Fedez e Fabrizio Corona?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Come scrive tpi.it: "Lui cercava di attaccarsi alla mia energia": le rivelazioni del rapper nella biografia "Non volevo ma lo sono" Tony Effe torna a parlare del dissing con Fedez e del gossip con Chiara Ferragni. Nella ...

Tony Effe contro Fedez: “Voleva il feat estivo, poi mi ha bloccato ovunque”

Segnala msn.com: Tony Effe svela nel suo libro tensioni con Fedez per un feat rifiutato: "Mi ha bloccato ovunque". Scopri cosa è successo.

Tony Effe torna a parlare di Fedez e Ferragni: gli spinosi retroscena

Lo riporta msn.com: Il rapper, che presto diventerà padre, torna a esporsi sui dissapori avuti con Fedez e non mancano gli attacchi L'articolo Tony Effe torna a parlare di Fedez e Ferragni: gli spinosi retroscena provien ...