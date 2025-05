Federico Limoni in Don Matteo 13 chi è Mattia Terruzzi | età e biografia dell’attore

Federico Limoni è il nuovo volto che ha conquistato il pubblico in "Don Matteo 13". Mattia Terruzzi, l’attore che lo interpreta, porta sullo schermo un personaggio complesso e affascinante, simbolo di un tema attuale: la ricerca di affetto e comprensione. La sua storia si intreccia con quella di Don Massimo, creando dinamiche emozionanti che riflettono il bisogno di connessione nei nostri tempi. Scopri di più su questo giovane talento!

Una delle piacevoli novità della tredicesima stagione di Don Matteo. Federico Limoni è entrato fin da subito nel cuore dei fan della storica serie di Rai 1. Ha fatto il suo ingresso dal secondo episodio, conosciuto inizialmente dallo stesso Don Matteo e poi da Don Massimo che lo sta amando quasi come un padre. Un ragazzo problematico, irascibile, con un passato difficile. Ha trovato l’amore con la giovane Greta e chissà se non li rivedremo anche nelle nuove puntate. Ecco la biografia e chi è l’attore Mattia Terruzzi. Chi è Federico Limoni in Don Matteo 13. Federico Limoni ha solo 17 anni, ma il temperamento di chi sembra averne molti di più. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Federico Limoni in Don Matteo 13, chi è Mattia Terruzzi: età e biografia dell’attore

Cerca Video su questo argomento: Federico Limoni Don Matteo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Quale episodio va in onda stasera di Don Matteo 13: trama e cast di Amore e rabbia; Stasera in tv si va sul sicuro: torna Terence Hill, nella prima puntata di Don Matteo 13; Don Matteo 13, da stasera su Rai 1 in replica: si inizia con Un giorno perfetto; Don matteo 13 con Raoul bova prende il via segnando la fine di un’epoca con Terence hill. 🔗Cosa riportano altre fonti

Don Matteo chi è Federico Limoni, attore e scheda personaggio

Segnala spettacoloitaliano.it: Una delle piacevoli novità della tredicesima stagione di Don Matteo. Federico Limoni è entrato fin da subito nel cuore dei fan della storica serie di Rai 1. Ha fatto il suo ingresso dal secondo ...

Anticipazioni Don Matteo 13, seconda puntata 29 maggio 2025/ Federico ha ucciso l’avvocato?

Lo riporta ilsussidiario.net: Anticipazioni Don Matteo 13, seconda puntata 29 maggio 2025: il sacordote alle prese con il destino di un giovane accusato di omicidio.

Chi è Mattia Teruzzi, Federico in Don Matteo 13: età e Instagram

Da daninseries.it: Non abbiamo particolari notizie nemmeno circa passate relazioni. Film e TV Mattia Teruzzi ha ottenuto il ruolo di Federico Limoni nella stagione 13 della nota fiction di Rai 1 Don Matteo. Con questo ...