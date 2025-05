Federalismo infrastrutture e sanità | ecco il Patto per il Nord

Un nuovo corso per il Nord Italia? Il "Patto per il Nord" si fa sentire, promettendo attenzione alle infrastrutture e alla sanità. Con un focus iniziale sui presidi sanitari della Valtellina e l'ambizioso ponte sullo Stretto di Messina, questo movimento potrebbe segnare un cambio di paradigma per le regioni settentrionali. Un'opportunità da cogliere per affrontare una sfida sempre più attuale in un'Italia che cerca di rialzarsi. Rimani sintonizzato!

"Prima i presidi sanitari della Valtellina, poi il ponte sullo Stretto di Messina." È con questa convinzione che Patto per il Nord, il progetto politico settentrionalista fondato da fuoriusciti della Lega, si presenta in provincia di Sondrio. Nella mattinata di venerdì 30 maggio a Sondrio la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Federalismo, infrastrutture e sanità: ecco il Patto per il Nord

