Federalismo fiscale riparte il tavolo di confronto fra Stato e Regione

Riparte il tavolo di confronto sul federalismo fiscale tra Stato e Regione Siciliana, un passo cruciale in un periodo in cui le autonomie regionali guadagnano sempre più attenzione. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo accoglie la proposta del presidente Renato Schifani, promettendo un dialogo proattivo su questioni finanziarie. Questo sviluppo potrebbe segnare una svolta per l’equità nella distribuzione delle risorse, fondamentale per il rilancio economico dell’isola!

Accogliendo la proposta del presidente Renato Schifani, il viceministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo ha comunicato che verrà riattivato il “tavolo di confronto” tra governo nazionale e Regione siciliana in tema di profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale. L’annuncio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Federalismo fiscale, riparte il tavolo di confronto fra Stato e Regione

