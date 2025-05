FcCrotone il dg Raffaele Vrenna e il tecnico Emilio Longo salutano tifosi e tutti gli addetti ai lavori e arrivederci alla prossima stagione

Il Crotone saluta la stagione con un mix di emozioni e propositi, mentre il DG Raffaele Vrenna lancia una sfida: “Siamo il bersaglio delle squalifiche, ma puntiamo a vincere!”. In un contesto di incertezze, la squadra si prepara per un quarto campionato di Serie C, riflettendo le difficoltà del calcio moderno. L'orgoglio e la resilienza sono le chiavi per affrontare questa nuova avventura. Rimanete sintonizzati: la prossima stagione promette

Ne’ confermata, ne’ smentita invece, la collaborazione con il ds Antonio Amodio. Il dg Raffaele Vrenna: “per la Lega Pro rappresento il bersaglio preferito per squalifiche e ammende. Partiamo ancora una volta per vincere il campionato”. Sarà ancora campionato di serie C, quarto consecutivo, quello che il Crotone disputerà la prossima stagione non avendo superato i quarti di finale play-off. Un evento che nelle ultime tre stagione sta diventando un vero tormentone per i pitagorici, quantunque adeguati tecnicamente per competere contro qualsiasi avversario. Adesso, come detto, si riparte per una nuova “avventura” e sarà ancora il tecnico Emilio Longo (contratto biennale l’anno scorso) a sedere sulla panchina pitagorica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - FcCrotone, il dg Raffaele Vrenna e il tecnico Emilio Longo salutano tifosi e tutti gli addetti ai lavori e arrivederci alla prossima stagione

