fc 25 obiettivo diego luna menzioni d onore tots

Scopri il nuovo obiettivo settimanale di EA Sports FC 25 dedicato a Diego Luna! Con l’uscita delle Menzioni d’onore TOTS, ogni settimana si presenta l’opportunità di arricchire la tua squadra. Completa 4 sfide su 5 per ottenere premi esclusivi e potenziare il tuo gioco. Questo trend di eventi dinamici tiene alta l’attenzione dei fan, rendendo ogni partita un'esperienza unica. Preparati a scendere in campo e dimostra le tue abilità!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Diego Luna Menzioni d’onore TOTS uscito in data 30 maggio 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Diego Luna Menzioni d’onore TOTS. Completa 4 sfide su 5 per ottenere Diego Luna Menzioni d’onore TOTS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 su 5. Scadenza: 6 giugno. Premio Finale: 1x Menzioni d’onore TOTS Luna Non scambiab.. Giocane 4. Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 1 giocatore della MLS titolare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com