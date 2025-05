FC 25 | Messi e Ronaldo guidano i TOTS nei pacchi questa settimana

È finalmente venerdì e l'attesa è finita! I TOTS di EA SPORTS FC 25 sono qui, e protagonisti indiscussi sono Messi e Ronaldo, che continuano a scrivere la storia del calcio anche nei pacchi. Questi fuoriclasse della MLS e della Saudi League non solo incantano i tifosi, ma segnano anche un trend imperdibile nel mondo dei videogiochi. Non perdere l'occasione di collezionarli fino al 6 giugno!

È venerdì! Sono usciti i TOTS della MLS, del campionato Arabo e del Resto del Mondo su EA SPORTS FC 25. Questi giocatori sono nei pacchi fino al 6 giugno alle 18.59. The Saudi League's finest. The @SPL Team of the Season is here in #FC25. #FUT pic.twitter.com2iKDzuodcH — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 30, 2025 Etching their names into 3 decades of soccer history. The @MLS Team of the Season is available now in #FC25. #FUT pic.twitter.comsiMIPLTiyF — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 30, 2025 Greatness that spans the continents. The Rest of World Team of the Season is live in #FC25 #FUT pic.twitter. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com