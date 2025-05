Fatti per il Cielo | la nuova puntata domenica 1 giugno su Padre Pio TV

Domenica 1° giugno, non perdere l’appuntamento con "Fatti per il Cielo" su Padre Pio TV! Con Don Francesco Cristofaro e Mario Sei, esplorerai temi di fede che risuonano nel cuore dei cristiani di oggi. In un'epoca in cui la spiritualità è sempre più cercata, questa trasmissione rappresenta un faro di riflessione e crescita personale. Sintonizzati alle 8:40 e lasciati ispirare dal tuo cammino di vita!

Domenica 1° giugno torna l'appuntamento con Fatti per il Cielo, la trasmissione condotta da Don Francesco Cristofaro. Presente Mario Sei. La nuova puntata andrà in onda su Padre Pio TV alle ore 8:40 e in replica alle 15:25, sul canale 145 del digitale terrestre. Un'occasione imperdibile per approfondire la fede e riscoprire il senso del cammino cristiano attraverso testimonianze, riflessioni e momenti di preghiera.

Fatti per il Cielo: puntata speciale domenica su Padre Pio TV

Questa domenica, non perdere la puntata speciale di "Fatti per il Cielo" su Padre Pio TV. Con emozioni uniche e contenuti esclusivi, il programma di don Francesco Cristofaro ti aspetta alle 8:40 e alle 15:25.

