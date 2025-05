Farò di tutto Elisabetta Muscarello è stata di parola | chi è la moglie di Conte che l’ha convinto a restare a Napoli

Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, si è guadagnata il cuore dei tifosi napoletani con una promessa audace: “Farò di tutto”. Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, le sue parole hanno acceso le speranze di una città intera. In un periodo in cui il calcio italiano sta vivendo una rinascita, il sostegno della famiglia può fare la differenza. Riuscirà Elisabetta a convincere Conte a restare e rendere Napoli ancora più grande?

Durante la festa per il quarto scudetto del Napoli, Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, ha pronunciato parole che hanno acceso le speranze dei tifosi: “ Farò di tutto ”. Questa promessa, fatta dal pullman scoperto durante la parata celebrativa, è stata interpretata come un serio impegno: convincere il marito a proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. Missione compiuta. Il gesto di Muscarello, con la mano sul cuore, ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori del Napoli che le avevano chiesto di persuadere Conte a restare. La sua risposta è l’esempio perfetto di come legame tra Conte e il Napoli si sia ulteriormente rafforzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Farò di tutto”. Elisabetta Muscarello è stata di parola: chi è la moglie di Conte che l’ha convinto a restare a Napoli

