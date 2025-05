Farmacista rapinato in pieno centro | Si sono finte clienti poi l’aggressione

Un episodio di violenza in pieno centro a Modena scuote la comunità: un farmacista è stato aggredito da due finti clienti. Questo attacco non è solo un fatto isolato, ma riflette un trend preoccupante di criminalità crescente nelle città. La denuncia del professionista sottolinea il rischio che corrono anche le persone più vulnerabili. È tempo di ripensare la sicurezza nei luoghi pubblici! Cosa possiamo fare insieme per fermare questa spirale?

Modena, 30 maggio 2025 – “Francamente non mi sarei mai aspettato di subire una cosa del genere: mi hanno tenuto fermo e mi hanno infilato le mani in tasca, per poi derubarmi. Per guadagnarsi la fuga hanno poi cercato di buttarmi a terra: ci fosse stata una signora anziana, al mio posto, sicuramente la vicenda avrebbe avuto un esito ben più grave”. Ancora episodi di criminalità e violenza in centro storico. A subire una rapina da parte di due donne di mezza età, mercoledì mattina è stato Francesco Baraldini, titolare della Farmacia del Collegio. “Vorrei dire al sindaco che Modena non è una città sicura: ho scampato le botte negli anni ’70 e questa cosa nel 2025 non me la sarei mai immaginata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacista rapinato in pieno centro: “Si sono finte clienti poi l’aggressione”

