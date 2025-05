Farmacie e distribuzione farmaceutica A Bentivoglio il punto su un modello di Impresa fra innovazione sostenibile e focus sul benessere

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'agenda globale, PHOENIX Pharma Italia fa un passo avanti con il rinnovamento della sede di Bentivoglio. Questo non è solo un restyling, ma un forte impegno verso un modello di impresa che unisce innovazione e benessere. Scopri come il progetto Green Health sta rivoluzionando il panorama farmaceutico e promuovendo una salute più sostenibile per tutti. Un cambiamento che merita di essere seguito!

PHOENIX Pharma Italia ha inaugurato la prima area rinnovata della sede di Bentivoglio (BO), uno dei quattro headquarter nazionali, occasione per presentare risultati significativi e prossime linee strategiche. Il rinnovo della sede di Bentivoglio si inserisce nel progetto Green Health del Gruppo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Farmacie e distribuzione farmaceutica. A Bentivoglio il punto su un modello di Impresa, fra innovazione sostenibile e focus sul benessere

Farmacie e distribuzione farmaceutica. A Bentivoglio il punto su un modello di Impresa, fra innovazione sostenibile e focus sul benessere

