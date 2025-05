Fare la spesa costa sempre di più

Fare la spesa diventa sempre più pesante per il portafoglio, nonostante l'inflazione rallenti. A maggio 2025, l'Istat segnala un incremento dell'1,7% rispetto all’anno scorso. Questo trend mette in evidenza come i prezzi dei beni alimentari continuino a salire, rendendo fondamentale prestare attenzione alle abitudini d'acquisto. Scoprire come risparmiare e scegliere con saggezza diventa un vero e proprio atto di resistenza economica.

L'inflazione rallenta, ma fare la spesa costa sempre di più. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di maggio 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla su base mensile e del +1,7% su base annua, dal +1,9% registrato nel mese precedente. I dati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Fare la spesa costa sempre di più

Cerca di fare la spesa (di alcolici) gratis nel supermercato Pam di Milano: arrestato 27enne

Un insolito tentativo di furto ha portato all'arresto di un 27enne marocchino nel supermercato Pam di Milano.

Cerca Video su questo argomento: Fare Spesa Costa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crescono i prezzi degli alimenti, fare la spesa ora costa 347 euro in più; Fare la spesa costa sempre di più; Prezzi in aumento anche nel 2024, ma non per tutti i prodotti; Come fare la spesa a chilometro zero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fare la spesa costa 347 euro in più a causa dell’inflazione

Secondo quifinanza.it: L’inflazione rallenta ma pesa ancora sul carrello della spesa: aumenti record per burro, caffè e vacanze: le famiglie sono in difficoltà ...

Fare la spesa costa sempre di più

Lo riporta today.it: A maggio l'inflazione scende all'1,7% su base annua, mentre quella mensile è ferma. In controtendenza i prodotti alimentari e per la della casa e della persona in aumento al 3,1% dal 2,6% ...

Crescono i prezzi degli alimenti, fare la spesa ora costa 347 euro in più

Scrive informazione.it: Torna a scendere l'inflazione, seppure i dati restino alti. Stando alla stima provvisoria dell'Istat, a maggio l’indice registra una variazione nulla su base mensile, ma su base annua cala dell’1,7%, ...