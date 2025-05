Farage apre ai Bitcoin | Reform Uk accetterà donazioni in crypto

Nigel Farage, leader del partito sovranista Reform UK, apre le porte al futuro finanziario accettando donazioni in Bitcoin e altre criptovalute. Durante una convention a Las Vegas, ha presentato un ambizioso progetto di legge per trasformare Londra in una potenza globale delle crypto. Questa mossa non solo riflette l'ascesa delle valute digitali, ma segna anche un cambiamento epocale nei finanziamenti politici. Riuscirà a conquistare la fiducia degli elettori?

Il partito sovranista britannico Reform Uk accetterà donazioni in Bitcoin e altre criptovalute. Lo ha annunciato il leader Nigel Farage durante una convention a Las Vegas il 29 maggio, presentando un suo progetto di legge per rendere Londra «una potenza globale delle criptovalute». Più o meno ciò che Donald Trump disse per gli Stati Uniti durante la sua campagna per le presidenziali 2024. «Noi siamo molto indietro rispetto a voi in America», ha spiegato alla platea di investitori, aggiungendo che le transazioni saranno accettate solo da donatori che rispetteranno determinati requisiti. «Da adesso in avanti, chi possiede Bitcoin potrà sostenerci: saremo il primo partito del Regno Unito (e in Europa, ndr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Farage apre ai Bitcoin: Reform Uk accetterà donazioni in crypto

