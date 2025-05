FanZone all' autodromo di Monza nel 2023 il giudice | nessun reato edilizio

Il sogno di un'estate a Monza si riaccende: il giudice ha dichiarato "non luogo a procedere" per la FanZone dell'Autodromo, liberando così il campo per il luna park dei motori! Un evento che celebra il centenario del Gran Premio di Formula Uno e rappresenta un'incredibile opportunità per valorizzare il turismo sportivo. La passione per le corse si mescola con eventi da non perdere. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

Monza, 30 Maggio 2025 - Non luogo a procedere per la FanZone all'autodromo. L'ha deciso il giudice del Tribunale monzese Gianluca Polastri sui presunti abusi edilizi che per due volte avevano rischiato di fare saltare con il sequestro nel settembre 2023 il luna park dei motori per il centenario del Gran Premio di Formula Uno a Monza. A presentare il conto con la giustizia il pm della Procura monzese Carlo Cinque, lo stesso che aveva puntato il dito contro il progetto per realizzare a tempi record due anni fa un campo per il gioco del pade l delle dimensioni di 40 metri per 30 metri con struttura prefabbricata in cemento armato appoggiata al terreno e un container di 3 metri per 6 e un'altezza di 2 metri e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FanZone all'autodromo di Monza nel 2023, il giudice: nessun reato edilizio

