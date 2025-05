fango il primo ep di anice è un atto di liberazione

Fango, il primo EP di Anice, è un vero e proprio atto di liberazione artistica. Con un nome che evoca poeti maledetti e atmosfere bohémien, Anna trasmette emozioni attraverso sonorità avvolgenti, richiamando il potere evocativo dell’assenzio. In un contesto musicale sempre più alla ricerca di autenticità, l'EP si fa portavoce di una generazione pronta a esplorare la vulnerabilità. Non perderti questa esperienza sensoriale che risveglia i sensi

Il suo nome d’arte, che ha la stessa radice del suo nome (Anna), nasce dal fascino per i poeti maledetti e il potere evocativo delle loro parole: l’anice è infatti l’ingrediente principale dell’assenzio, il toccasana per eccellenza di chi sposava uno stile di vita bohémien. Edgar Degas gli ha dedicato pure un quadro, in una delle rappresentazione di vita contemporanea che tanto infastidivano gli altri pittori impressionisti, abituati a natura e altri soggetti en plein air. Anice, ha in qualche modo a che fare con tutto questo. Divisa tra natura e natura urbana, è nata a Imperia e ma è a Milano che tuttora vive e ha imparato a costruire la propria identità, ha anche studiato moda negli Stati Uniti, da dove è appena tornata: «Arrivo da New York, ma ho già una gran voglia di prendere un volo e andarmene. 🔗 Leggi su Gqitalia.it