In Messico, le falene "quattro specchi" stanno riscrivendo la storia della conservazione. Grazie agli sforzi del Museo di Storia Naturale, queste magnifiche creature, grandi quanto una mano, sono state salvate, testimoniando un trend sempre più forte: il ritorno alla biodiversità. In un'epoca in cui la natura è minacciata, ogni piccolo passo conta. Scoprirete che la bellezza può rinascere, anche in un mondo in crisi.

Due falene grandi quanto una mano, con le ali decorate da motivi marroni e rosa salvate in Messico. La coppia di falene “quattro specchi”, come sono popolarmente conosciute nel Paese, o scientificamente Rothschildia orizaba, sono la prova che gli sforzi del Museo di Storia Naturale e Cultura Ambientale di Città del Messico per salvare circa 2.600 bozzoli recuperati da un terreno abbandonato sono stati ripagati. Il numero è diminuito a Città del Messico a causa dell’urbanizzazione. Gli Aztechi le chiamavano “farfalle dei coltelli di ossidiana”, Itzpapalotl, secondo María Eugenia Díaz Batres, biologa che si occupa degli insetti da quasi sessant’anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Falene giganti salvate in Messico

