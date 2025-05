FalComics 2025 il bilancio a chiusura festival Boom di pubblico si rinnova il successo dello scorso anno

FalComics 2025 ha incantato Falconara Marittima con un'affluenza record e eventi che hanno fatto vibrare la cultura pop. Con centinaia di ospiti tra artisti e creator, il festival conferma la sua posizione di punta nel panorama degli eventi culturali italiani. Questo successo non è solo un trionfo locale, ma segna un trend in crescita per la valorizzazione della cultura geek nel nostro Paese. Scopriremo cosa ci riserverà il futuro!

FALCONARA - Si chiude con un bilancio qualitativamente straordinario l'edizione 2025 di FalComics, il Festival di Cultura Pop, che ha animato Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dal 23 al 25 maggio con spettacoli, incontri, concerti e centinaia di ospiti, tra artisti, creator, doppiatori.

FalComics 2025: tre giorni di immersione nella Cultura Pop a Falconara Marittima

Dal 23 al 25 maggio 2025, Falconara Marittima ospiterà FalComics 2025, tre giorni di immersione nella cultura pop.

