Fake news emergenze e Vigili del Fuoco | a Perugia il confronto nazionale sulla comunicazione pubblica

In un'era in cui le fake news possono diffondersi più rapidamente delle emergenze stesse, il convegno di Perugia ha messo in luce l'importanza della comunicazione pubblica efficace. Gli esperti si sono confrontati su come i social media influenzino la percezione del soccorso pubblico. Un tema fondamentale: come garantire che le informazioni corrette emergano in situazioni critiche? Scopri come la formazione dei vigili del fuoco si evolve per affrontare queste sfide moderne!

Si è svolto venerdì 30 maggio 2025, nell'Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell'Università per Stranieri di Perugia, il convegno nazionale dal titolo "Il Servizio di Soccorso Pubblico e la Comunicazione ai Tempi dei Social Media". L'iniziativa, di grande rilievo nazionale, è stata promossa dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile insieme alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Umbria. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti della comunicazione e rappresentanti del giornalismo, sui nuovi scenari della comunicazione in emergenza, fortemente influenzati dalla diffusione dei social media.

