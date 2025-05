Faentina tutto pronto per i lavori che riapriranno la tratta fino a Marradi

MARRADI – Ottime notizie per i pendolari! La tratta ferroviaria che collega Faenza a Marradi sta per riaprire, un passo fondamentale per il rilancio del trasporto pubblico dopo le emergenze climatiche degli ultimi mesi. Questo progetto non solo risponde a una necessità logistica, ma rappresenta anche un segnale forte di resilienza e collaborazione tra regioni. Prepariamoci a viaggiare in un Mugello e Romagna più connessi e sostenibili!

MARRADI – “Si è vissuto un momento importante non solo per la risposta che la Toscana e l’Emilia Romagna, collaborando tra loro, dimostrano di saper dare alle popolazioni del Mugello e della Romagna Toscana in relazione alle emergenze prodotte dal maltempo e dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ma anche perché si è fortificata la collaborazione esistente tra le due Regioni. Alla presenza dei due assessori ai trasporti è stato annunciato il periodo di chiusura per gli interventi di miglioramento della Faentina e presentato il piano dei bus sostitutivi rafforzando al contempo il già proficuo rapporto tra le due amministrazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

