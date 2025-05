Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano | Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco

Fabrizio Corona torna sotto i riflettori, inseguendo Stefania Cappa per le strade di Milano! Con un colpo di scena che riaccende l'interesse per il caso Garlasco, l'ex paparazzo promette di rivelare il “vero movente” dietro uno dei delitti più controversi della cronaca nera italiana. In un’epoca in cui il true crime affascina sempre di più, ogni dettaglio potrebbe cambiare la narrativa. Non perdere l’occasione di scoprire il mistero!

Un inseguimento per le strade di Milano, un confronto in Piazza Gae Aulenti e la promessa di svelare il “vero movente” dietro uno dei delitti più discussi della cronaca nera italiana. Fabrizio Corona alza nuovamente il tiro sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, annunciando una nuova puntata del suo format YouTube “ Falsissimo “. Per farlo, ha pubblicato sul profilo Instagram del programma un video che lo ritrae mentre rincorre Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara, per le vie di Milano. Il filmato – un’anticipazione della prossima puntata, in onda lunedì 2 giugno – è accompagnato da una didascalia che riassume il lavoro svolto: “ Abbiamo intervistato tutti i protagonisti: Andrea Sempio, Ermanno Cappa – che non aveva mai parlato prima con nessuno –, Bruscagin, i testimoni chiave, e soprattutto figure interne alla famiglia Cappa, che ci hanno aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano: “Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco”

Fabrizio Corona allo Zen: “Vi spiego perchè a 17 anni hanno le pistole”

Fabrizio Corona torna allo Zen per un'inedita puntata di "Falsissimo", visibile su YouTube dal 12 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio Corona Rincorre Stefania Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano: «Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco» - Il video; Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano | Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco – Il video; Delitto di Garlasco, il faccia a faccia tra Fabrizio Corona e il padre delle gemelle Cappa a Milano: «I…; Garlasco, Fabrizio Corona incontra Ermanno Cappa in piazza Gae Aulenti a Milano: Ricostruito il vero movente…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano: “Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco”

Riporta ilfattoquotidiano.it: Un inseguimento per le strade di Milano, un confronto in Piazza Gae Aulenti e la promessa di svelare il “vero movente” dietro uno dei delitti più discussi della cronaca nera italiana. Fabrizio Corona ...

Fabrizio Corona rincorre Stefania Cappa per le strade di Milano: «Ho intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco» - Il video

Secondo informazione.it: Mauro Corona ieri, martedì 27 maggio, intervenendo come ospite fisso a È sempre Cartabianca, nel programma di Bianca Berlinguer che va in onda su Rete 4, ha detto la sua opinione sul Delitto di Garlas ...

Fabrizio Corona ed Ermanno Cappa, lo (strano) incontro con il padre delle gemelle ripreso in un video

Riporta msn.com: Fabrizio Corona ed Ermanno Cappa, il padre delle gemelle Stefania e Paola, le cugine di Chiara Poggi tornate (da non indagate) a essere citate nelle ...