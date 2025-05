Fabrizio Bartelloni a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della musica! Fabrizio Bartelloni presenta il suo libro "Al vostro posto non ci so stare", un'analisi unica dei delitti e delle pene attraverso gli occhi di Fabrizio De André. Con un dialogo stimolante insieme a Petra Magoni, Serena Caputo e Maurizio Bigongiali, questa serata promette di esplorare le connessioni tra arte e giustizia. Non mancate, la cultura è viva e pulsa nei borghi!

Presentazione del libro, Al vostro posto non ci so stare - dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André di Fabrizio Bartelloni Pacini editore Insieme all'autore dialogheranno Petra Magoni, Serena Caputo e Maurizio Bigongiali Evento organizzato dalla Libreria Ghibellina per la Rassegna.

Il nuovo libro di Fabrizio Bartelloni al Salone di Torino

Il Salone del Libro di Torino ospiterà la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Bartelloni, un autore pisano che intreccia in modo unico musica e giustizia.

Alibi, zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni di Fabrizio Bartelloni a La Nunziatina

