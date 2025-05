Fabri Fibra pubblica il video del singolo Che gusto c’è feat Tredici Pietro

Fabri Fibra torna alla ribalta con "Che gusto c'è", un singolo che mette in luce il talento di Tredici Pietro e anticipa l'attesissimo album "Mentre Los Angeles Brucia". Questo brano non è solo una canzone, ma un manifesto della cultura urbana italiana, che riflette un'epoca in continua evoluzione. Scoprire il video ufficiale significa immergersi in un viaggio sonoro ricco di emozioni e spunti riflessivi. Non perdere l'occasione di essere parte di questa nuova era musicale!

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025

Fabri Fibra svela finalmente il suo atteso nuovo album, "Mentre Los Angeles brucia", in uscita il 20 giugno 2025.

"Che gusto c’è", Fabri Fibra torna con un nuovo singolo, un video-racconto e nuovo album

Segnala msn.com: Nuovo album per il rapper italiano che presenta il nuovo singolo che lo anticipa, accompagnandolo con un video che sembra un'intervista, ricco di guest star che arricchiscono il racconto ...

