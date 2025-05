Fabregas a Barcellona in estate? Sì ma per il Trofeo Gamper Il Como possibile avversaria dei blaugrana nel torneo

Cesc Fabregas torna a Barcellona, ma non come giocatore: sarà l'allenatore del Como nel prestigioso Trofeo Gamper! Questo incontro promette di essere un evento imperdibile, un mix di nostalgia e nuove emozioni. In un calcio che celebra il passato, vedere Fabregas da avversario riporta alla mente ricordi indimenticabili. Sarà l'occasione perfetta per rivivere la magia del Camp Nou e scoprire il talento di una nuova generazione. Non perdertelo!

Potrebbe essere il Como la prossima avversaria del Trofeo Gamper del Barcellona. L'edizione odierna del quotidiano spagnolo SPORT', infatti, racconta come il club lombardo allenato da Cesc Fabregas, sia la principale candidata a disputare la prossima .

