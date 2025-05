Fabio Caressa lancia Money Road in giungla malese con 12 concorrenti e 300 000€

Fabio Caressa sbarca nella giungla malese con "Money Road", un reality che mescola adrenalina e strategia. Dodici concorrenti e un montepremi di 300.000€ sono pronti a dare vita a sfide avvincenti. Questo show non è solo intrattenimento, ma riflette il crescente interesse per programmi che mettono alla prova la psiche umana. Chi riuscirà a resistere alle tentazioni? Scopri chi avrà la meglio in questa corsa al tesoro!

Fabio Caressa dà il via a un nuovo ed entusiasmante show di intrattenimento, in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW. La prima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo va in onda oggi, giovedì 29 maggio 2025, segnando l'inizio di un'esperienza che unisce strategie di gioco e un profondo

Money Road, il nuovo reality show condotto da Fabio Caressa: come funziona e quando esce

Fabio Caressa debutta nella conduzione di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", un avvincente reality show di Sky.

Money Road, oltre un milione di spettatori per il debutto dello show con Fabio Caressa

Money Road, il reality di Fabio Caressa è un successo: "Il migliore della stagione". Ecco perché piace tanto

Ascolti tv, Money Road? Fabio Caressa abbatte il muro del milione all'esordio - Le due tentazioni che spaccano il pubblico

