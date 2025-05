Fabbriche ferme e futuro incerto | metalmeccanico sempre più in crisi in provincia

La crisi del settore metalmeccanico nella provincia di Ancona sta lanciando segnali d'allerta: fabbriche ferme e lavoratori a rischio, un quadro preoccupante che riflette un trend nazionale. Mentre i grandi nomi vacillano, la Fiom Cgil ha fatto il punto sull’emergenza in corso, evidenziando come la situazione possa influenzare anche il futuro della manifattura italiana. È il momento di chiedersi: quali strategie adotteremo per un rilancio duraturo?

Metalmeccanico in sofferenza nella provincia di Ancona: tante grandi aziende in crisi con lavoratori a rischio nel Fabrianese e nella Vallesina. La fotografia è stata scattata oggi dalla Fiom Cgil di Ancona, nel corso dell’assemblea pubblica a Chiaravalle dove si è discusso anche dei referendum. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Fabbriche ferme e futuro incerto: metalmeccanico sempre più in crisi in provincia

Cerca Video su questo argomento: Fabbriche Ferme Futuro Incerto Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fabbriche ferme e futuro incerto: metalmeccanico sempre più in crisi in provincia

Si legge su anconatoday.it: Non meno preoccupante la situazione della Vallesina dove si contano le difficoltà della più grande e storica azienda del territorio, la Cnh trattori ...

Stellantis, la fabbrica di Termoli è ai minimi storici: paura per il futuro

Secondo msn.com: Anche il futuro del piccolo motore GSE 1.0L, impiegato nei modelli ibridi Fiat, appare sempre più incerto ... linee produttive ferme e lavoratori lasciati in un limbo. Dei 3.500 dipendenti ...