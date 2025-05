F1 scatta il weekend del Montmelò Tra direttiva tecnica ed aggiornamenti la curiosità sarà enorme

Il weekend del Gran Premio di Spagna a Montmelò si preannuncia cruciale per la Formula Uno 2025. Con una nuova direttiva tecnica e aggiornamenti alle vetture, gli appassionati sono in attesa di scoprire come questi cambiamenti influenzeranno le prestazioni in pista. Un punto interessante? Le scelte strategiche dei team potrebbero ridisegnare la classifica e accendere la battaglia per il titolo. Non perderti l'emozione!

Nella giornata odierna si andrà ad aprire uno dei fine settimana di gara più importanti della storia recente della massima categoria del motorsport. Tra poche ore, infatti, prenderà il via il weekend del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Per quale motivo stiamo dando così tanta importanza all’appuntamento catalano? Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena una tappa che ci dirà molto, se non moltissimo, per l’intera stagione. Sin dalla prima sessione odierna, infatti, entrerà in vigore la tanto attesa direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali, il settore nel quale la McLaren sembra fare ulteriormente la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, scatta il weekend del Montmelò. Tra direttiva tecnica ed aggiornamenti la curiosità sarà enorme

