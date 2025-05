f1 prove libere del venerdì sul circuito di barcellona nel segno della mclaren

Le prove libere del venerdì a Barcellona hanno visto la McLaren protagonista, un chiaro segnale del suo rinnovato slancio nel mondiale di Formula 1. Mentre i team testano le strategie per le qualifiche, l'attenzione è rivolta alla capacità della scuderia di competere ai massimi livelli. La sfida si fa sempre più accesa: chi riuscirà a svelare il potenziale nascosto? Non perdere i prossimi sviluppi!

