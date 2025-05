F1 Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona Norris vola sul passo la Ferrari insegue

Oscar Piastri brilla nel Gran Premio di Spagna, segnando il miglior tempo nelle FP2 con un incredibile 1'12"760. La McLaren si dimostra competitiva, mentre Lando Norris sorprende con un passo gara straordinario. Questo risultato non solo elettrizza i fan, ma sottolinea un trend crescente: la lotta tra le scuderie di vertice si fa sempre più avvincente. Pronti a vivere un weekend di emozioni in pista? La Ferrari inseguirà il podio!

Oscar Piastri batte un colpo e stampa il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha effettuato un time-attack davvero notevole nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’12?760, ribadendo il gran potenziale della MCL35 sul giro secco al Montmelò. Il leader del campionato ha rifilato quasi tre decimi al primo inseguitore, con George Russell che si è inserito al secondo posto sulla Mercedes a 286 millesimi dalla vetta precedendo di un’incollatura l’olandese quattro volte iridato Max Verstappen (Red Bull) ed il fresco vincitore del GP di Monaco Lando Norris (McLaren), entrambi distanti 310 millesimi dal crono di Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona. Norris vola sul passo, la Ferrari insegue

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2, 5° Leclerc e Hamilton più indietro

Il Gran Premio di Spagna 2025 sta riservando emozioni incredibili! Oscar Piastri brilla nella FP2, ma attenzione: la gestione delle gomme potrebbe rivelarsi cruciale.

F1, Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona. Norris vola sul passo, la Ferrari insegue

Lo riporta oasport.it: Oscar Piastri batte un colpo e stampa il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come ...

Prove libere 2 - Piastri il migliore, Norris costante, Verstappen c'è, Ferrari in difficoltà

Da eurosport.it: F1, GP BARCELLONA - Si chiude una seconda sessione di libere in cui la McLaren ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza. Oscar Piastri è stato il migliore ne ...

F1. GP Spagna, Piastri regola le FP2 di Barcellona davanti a Russell e Verstappen. Ferrari "inguidabile" per Hamilton e Leclerc

Segnala automoto.it: La F1 è tornata in pista per la FP2 del GP di Spagna 2025: a dettare il passo Oscar Piastri davanti a George Russell e Max Verstappen. Sessione in salita per la Ferrari ...