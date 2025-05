F1 Oscar Piastri | È stata una giornata altalenante sarà una qualifica difficile

Giornata intensa per Oscar Piastri, che ha mostrato il potenziale della McLaren sul circuito di Barcellona. Sebbene la qualifica si preannunci difficile, il giovane talento ha dominato le prove libere, evidenziando una crescita esponenziale in un contesto di competizione serrata. Questo segna un momento cruciale nella stagione, dove ogni millisecondo conta e l'innovazione tecnica può fare la differenza. Rimanete sintonizzati, la lotta per il podio è appena iniziata!

È una McLaren dominante quella vista nel venerdì spagnolo. La nuova direttiva tecnica FIA non ha modificato i piani della scuderia di Woking che, dopo la FP1, conquista con Oscar Piastri anche la seconda sessione di prove libere, valide per il Gran Premio di Spagna 2025. Sul caldo circuito di Barcellona l’australiano ha fatto segnare il crono di 1:12.760, anticipando la Mercedes di George Russell. Il britannico ha concluso la sua prova con un ritardo di 0.286 millesimi dalla testa, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (+0.310), vincitore nel 2024. Quarta piazza per l’altra McLaren di Lando Norris (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “È stata una giornata altalenante, sarà una qualifica difficile”

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione"

Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Cerca Video su questo argomento: F1 Oscar Piastri Stata Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piastri ammette gli sbagli: Una giornata caotica | FP; F1 | GP Monaco 2025, Gara, Piastri: “Tutto sommato, sono abbastanza contento”; Lando Norris a Montecarlo soffia la pole position (con record) a Charles Leclerc: Oscar Piastri terzo davanti a Lewis Hamilton; F1. GP Monaco, Oscar Piastri: Il mio weekend è come se ci fosse sfuggito di mano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

F1, Piastri svetta sul giro secco in FP2 a Barcellona. Norris vola sul passo, la Ferrari insegue

Riporta oasport.it: Oscar Piastri batte un colpo e stampa il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come ...

F1 | McLaren attenta a Max: l'olandese sarà una spina nel fianco

Secondo msn.com: La McLaren ha dominato le due sessioni di prove libere del GP di Spagna pur non avendo introdotto novità nella gara che cambia le verifiche nella flessibilità delle ali, ma Verstappen è un'insidia con ...

Piastri: “Red Bull non mi stupisce, Ferrari era lì. In qualifica sarà battaglia serrata”

formulapassion.it scrive: Le parole di Oscar Piastri dopo il primo posto nelle FP2 di Barcellona: l'australiano ora vuole mettere a posto il passo-gara ...