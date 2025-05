F1 oggi GP Spagna 2025 | orari prove libere programma tv streaming

Oggi, 30 maggio, il GP di Spagna apre le porte a un weekend di forti emozioni in Formula 1. Con due sessioni di prove libere, i team si sfideranno per ottimizzare ogni dettaglio sugli assetti, in un contesto di crescente competitività. Sarà interessante vedere come i piloti si adatteranno a un circuito che ha sempre regalato sorprese. Non perdere l'occasione di vivere in diretta questa battaglia tra geni della velocità!

Oggi, venerdì 30 maggio, prende il via il fine-settimana del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito catalano assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. Si tratta di un fine-settimana particolarmente atteso per via dell'adozione a partire da questo round della nuova direttiva tecnica, che ha richiesto alle scuderie l'uso di un'ala anteriore diversa e non più flessibile. Vedremo se ci saranno team che sapranno trarre giovamento più di altri di questo cambiamento.

Nuovo blackout oggi in Spagna: in tilt i telefoni fissi e la rete internet

Oggi in Spagna si è verificato un nuovo blackout che ha causato il collasso dei telefoni fissi e della rete internet.

