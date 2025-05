F1 Lewis Hamilton amaro | Non una bella giornata Abbiamo perso carico aerodinamico

Lewis Hamilton si trova in un momento difficile nel Mondiale di Formula Uno 2025, con l’undicesima posizione nelle prove libere del Gran Premio di Spagna. La SF-25 sembra tradirlo, evidenziando una perdita di carico aerodinamico che frena il suo talento. In un contesto dove la competitività è alle stelle, ogni dettaglio conta. Sarà interessante vedere se Hamilton saprà risollevarsi e combattere per tornare protagonista. La sfida continua!

Ha poca voglia di sorridere e anche pochi motivi per farlo Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò il pilota inglese non ha ottenuto che l'undicesima posizione nel pomeriggio catalano con una SF-25 complicata da gestire. Dopo una FP1 che aveva dato buoni spunti, la FP2 ha dato segnali ben poco incoraggianti alla scuderia di Maranello con l'inglese che si è pesantemente lamentato nei team radio con il muretto, per una vettura "inguidabile" a suo dire. Il miglior tempo della FP2 porta la firma di Oscar Piastri in 1:12.

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato”

Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

