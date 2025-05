F1 Lando Norris | Venerdì abbastanza buono Abbiamo sempre una buona base ed è difficile migliorare

Lando Norris ha illuminato il venerdì al Montmelò, portando la McLaren a brillare nelle prove libere. Con un tempo record nella FP1 e una performance solida in FP2, i giovanissimi piloti stanno dimostrando che la squadra è pronta a competere ad alti livelli. In un contesto di evoluzione continua della Formula 1, dove innovazione e talento si intrecciano, si prospetta una battaglia avvincente. La McLaren è tornata, e la sfida è solo all’inizio!

Venerdì tutto sommato abbastanza incoraggiante al Montmelò per la McLaren, che ha fatto registrare il miglior tempo nella FP1 con Lando Norris e nella seconda sessione di prove libere con Oscar Piastri. Il britannico, quarto in FP2 a tre decimi dal compagno di squadra ma praticamente alla pari con Max Verstappen e George Russell sul giro secco, ha impressionato però positivamente nella simulazione di gara evidenziando un gran passo. “ È stato un venerdì abbastanza buono. Mi sono sentito meglio nella prima sessione rispetto alla FP2, ma stiamo provando alcune cose e cercheremo di migliorare domani “, le dichiarazioni del nativo di Bristol a fine giornata riferendosi principalmente al rendimento nel time-attack (fonte: Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Venerdì abbastanza buono. Abbiamo sempre una buona base ed è difficile migliorare”

F1, Lando Norris: “Devo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari…”

Lando Norris si prepara al Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

