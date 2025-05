F1 la nuova direttiva tecnica non sembra aver alterato i valori per ora Poche buone notizie per la Ferrari

Il GP di Spagna si avvicina e, con esso, la tanto attesa direttiva tecnica “TD018” che prometteva di livellare le prestazioni in F1. Ma per ora, la Ferrari non sembra aver tratto beneficio da questo cambiamento. Mentre i tifosi sperano in un colpo di reni, la battaglia tra ingegneria e innovazione continua a infiammare la competizione. Riuscirà il Cavallino Rampante a ritrovare la sua forma? La tensione è palpabile!

Si attendeva con curiosità l’inizio del week end del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1, per l’introduzione della nuova direttiva tecnica. La cosiddetta “TD018” è stata ideata per ridurre la flessibilità consentita delle ali anteriori e posteriori delle monoposto. Il riferimento è in particolare è alla tolleranza di flessione consentita che passa da 5 a 3 mm. Per questa ragione i controlli su questi elementi aerodinamici sono stati inaspriti. Alla fine della fiera poco è cambiato. Le McLaren hanno dato un seguito nel corso della prima giornata di prove libere alla proprio ruolo di riferimento dal punto di vista delle prestazioni, con il britannico Lando Norris a stupire soprattutto per la costanza di rendimento con le gomme soft nella simulazione del passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la nuova direttiva tecnica non sembra aver alterato i valori (per ora). Poche buone notizie per la Ferrari

La nuova direttiva tecnica di giugno potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per la Ferrari, che, dopo un quarto di stagione 2025 deludente, si prepara al Gran Premio di Imola.

Lo riporta oasport.it: La montagna ha partorito il proverbiale topolino? Per quanto visto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del ...

Da automoto.it: A partire dal Gran Premio di Spagna entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica che modificherà la flessibilità delle ali anteriori delle vetture: ecco in che modo ...

Riporta msn.com: Il GP di Spagna di F1 di questo fine settimana sarà il primo ad attuare una nuova Direttiva Tecnica per quanto riguarda le ali anteriori della vettura: i test saranno più severi in quanto i team si so ...