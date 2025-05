F1 GP Spagna 2025 | risultati e classifica FP2 Piastri al comando Leclerc precede Antonelli

Oscar Piastri fa scintille nel GP di Spagna 2025, dominando le prove libere 2 con un tempo da urlo. Ma non è solo la sua velocità a stupire: rappresenta anche il nuovo volto della Formula 1, dove i giovani talenti stanno riscrivendo le regole del gioco. La lotta per la pole si fa sempre più intensa, con Leclerc e Antonelli pronti a dar battaglia. Rimanete sintonizzati, la stagione promette emozioni incandescenti!

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2025, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della McLaren ha stampato un brillante 1:12.760, precedendo di 286 millesimi la Mercedes di George Russell e di 0.310 la Red Bull di Max Verstappen. Il suo compagno di squadra Lando Norris si è fermato in quarta piazza con un ritardo di 0.310, mentre la Ferrari ha faticato e il migliore in pista è stato Charles Leclerc, quinto con mezzo secondo di ritardo. Il monegasco ha preceduto Kimi Antonelli con l’altra Mercedes (sesto a 0.538), mentre Lewis Hamilton non è andato oltre l’undicesima piazza con l’altra Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica FP2. Piastri al comando, Leclerc precede Antonelli

