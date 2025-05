F1 GP Spagna 2025 | risultati e classifica FP1 Norris precede Verstappen Hamilton 3 e Leclerc 4

Il GP di Spagna 2025 si apre con una sorpresa: Lando Norris, pilota della McLaren, conquista la vetta delle prove libere, superando nomi del calibro di Verstappen, Hamilton e Leclerc. Questo risultato non solo dimostra la crescente competitività della scuderia britannica, ma segna anche un cambio di guardia in un campionato dove i giovani talenti stanno prendendo il sopravvento. Sarà interessante vedere se Norris riuscirà a mantenere questo slancio nelle prossime sessioni!

Il Mondiale di F1 2025 ¬†√® proseguito oggi, venerd√¨ 30 maggio, con il GP di Spagna,¬†valido come nona prova del calendario. Nel primo pomeriggio si √® disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alle 17.00. Svetta la McLaren con il britannico Lando Norris ¬†primo in 1:13.718 davanti al campione del mondo in carica, il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, secondo a 0.367. Terza e quarta piazza per le Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton terzo a 0.378 ed il monegasco Charles Leclerc quarto a 0.520. F1, anche con la nuova direttiva tecnica √® dominio McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica FP1. Norris precede Verstappen, Hamilton 3¬į e Leclerc 4

