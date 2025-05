F1 Gp Spagna 2025 | a Norris le prime libere Hamilton terzo e Leclerc quarto

Lando Norris ha segnato il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Spagna 2025, portando la McLaren in cima alla classifica. Ma non dimentichiamo Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto, pronti a dare battaglia. Questo inizio promettente riflette un trend crescente di competitività tra i team. Chi avrà la meglio nella corsa per il titolo? Non resta che aspettare!

(Adnkronos) – Miglior tempo per la McLaren di Lando Norris alle prime prove libere del Gp di Spagna di Formula 1. Secondo Max Verstappen su Red Bull, ma subito dietro le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - F1 Gp Spagna 2025: a Norris le prime libere, Hamilton terzo e Leclerc quarto

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Norris detta il ritmo, 30 minuti al termine delle FP1

Il Gran Premio di Spagna del 2025 si preannuncia esplosivo! Con Lando Norris in testa e George Russell che accelera con un tempo da record, la competizione si fa serrata.

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Spagna 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Formula 1, Gp di Spagna 2025: orari diretta tv e streaming; Sarà rivoluzione in Spagna? Gli orari e dove vedere il GP; Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Spagna in tv; F1, GP Spagna: gli orari e dove vedere la gara di Barcellona in tv e in streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

F1 Gp Spagna diretta prove libere LIVE: fp1, Hamilton e Leclerc in palla con McLaren e Verstappen!

Scrive sport.virgilio.it: La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Spagna, nona prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Montmelò-Barcellona. Ferrari in pista con Hamilton e Leclerc a caccia de ...

F1 GP Spagna | Norris e la McLaren aprono con il miglior tempo nelle prime libere [RISULTATI]

Segnala msn.com: F1 GP Spagna - Lando Norris ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del mondiale 2025 di Formula 1. L'inglese della McLaren, dopo ...

F1 LIVE GP Spagna, segui le prove libere 1 in diretta

Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it: Semafori verdi in Spagna, sul circuito di Barcellona, per le prime due sessioni di prove libere del week end: occhi puntati sulle nuove ali anteriori meno flessibili ...