"La macchina è inguidabile." Parole pesanti quelle di Lewis Hamilton, che evidenziano una crisi profonda in casa Ferrari. L'undicesimo tempo nelle seconde libere del GP di Spagna è un campanello d'allarme non solo per il team, ma per tutto il mondo della Formula 1, dove la competitività è un valore imprescindibile. Con i motori che rombano e le emozioni a mille, i tifosi si chiedono: riusciranno a risalire la china?

"La macchina è inguidabile". Non usa mezzi termini Lewis Hamilton in un team radio durante le seconde libere del Gp di Spagna per definire le difficoltà della sua Ferrari con la quale non è andato oltre l'undicesimo tempòo assoluto nel tardo pomeriggio del Montmelò. Il sette volte campione del mondo è staccato di 7 decimi dalla vetta della classifica dei tempi dominata dalla McLaren di Piastri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - F1: Ferrari; delusione Hamilton, 'macchina inguidabile'

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza”

Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

Scrive ansa.it: "La macchina è inguidabile". Non usa mezzi termini Lewis Hamilton in un team radio durante le seconde libere del Gp di Spagna per definire le difficoltà della sua Ferrari con la quale non è andato olt ...

F1 | CLAMOROSO Ferrari a Imola, Hamilton e Leclerc fuori in Q2: Lewis scarica le responsabilità sulla SF-25

Segnala f1ingenerale.com: Tifosi bastonati a Imola: per la prima volta nessuna delle due Ferrari arriva in Q3, e Lewis Hamilton esprime la sua rabbia.

F1 GP Spagna | Ferrari, Hamilton: “Su me e Adami voci infondate, il nostro rapporto è solido”

Scrive msn.com: È un Lewis Hamilton un po' "distaccato" quello che si è presentato in conferenza stampa nel giovedì di Barcellona. Il pilota della Ferrari ha incontrato i media nell'hospitality della Scuderia per il ...