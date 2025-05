F1 Charles Leclerc sorprende | Giornata positiva non siamo così lontani dai primi…

Il Gran Premio di Spagna riserva sempre sorprese, e Charles Leclerc non delude! Nonostante una FP1 promettente, la Ferrari ha mostrato segni di difficoltà. Ma non tutto è perduto: Leclerc sottolinea che la squadra non è così lontana dai leader. Questo riflette un momento cruciale nella stagione, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti. Riusciranno a rimettersi in carreggiata? Gli appassionati della Formula Uno sono in attesa!

Chiude con parecchi punti interrogativi la Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, dopo una FP1 incoraggiante, le vetture del Cavallino Rampante hanno mosso un passo indietro notevole a livello di prestazioni. Charles Leclerc, dopo il terzo tempo della mattinata, ha sofferto una SF-25 molto scorbutica, che sembra aver perso il bilanciamento iniziale e ha lasciato amaro in bocca ai due piloti. Il miglior tempo del venerdì catalano porta la firma di Oscar Piastri con il tempo di 1:12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc sorprende: “Giornata positiva, non siamo così lontani dai primi…”

F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche”

Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

