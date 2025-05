F1 Andrea Kimi Antonelli | Venerdì interessante ci sono buoni presupposti per fare bene

Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un venerdì di prove contrastanti al GP di Spagna, chiudendo con la diciottesima e la sesta posizione. Nonostante le difficoltà iniziali, ci sono buoni presupposti per una rimonta nel weekend. Questo momento mette in luce l'emozionante evoluzione del giovane talento italiano, simbolo di una nuova generazione di piloti che sta cercando di riscrivere la storia della Formula 1. Rimanete sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

Un venerdì di non facile lettura per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha centrato rispettivamente la diciottesima e la sesta posizione in occasione delle prove libere del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale F1 2025, in scena questo fine settimana sull'iconico circuito di Montmelò, a Barcellona. In particolar modo l'emiliano ha dato buone risposte con la gomma morbida nella FP2, dove ha racimolato un ritardo di 538 millesimi rispetto al leader Oscar Piastri e a due decimi e mezzo dal compagno di squadra George Russell, piazzatosi al posto d'onore. Una volta raggiunta la zona mista, il classe 2006 ha commentato la sua giornata: " È stato un venerdì interessante – ha detto Antonelli – I miei primi giri con poco carburante si sono rivelati difficili nella FP1.

