F1 anche con la nuova direttiva tecnica è dominio McLaren Norris svetta nella FP1 del GP di Spagna buon inizio delle Ferrari

Nel GP di Spagna, la nuova direttiva tecnica sembra aver avuto un impatto marginale: McLaren domina con Norris in cima alla FP1, mentre le Ferrari iniziano a mostrare segnali positivi. È davvero il momento in cui la montagna ha partorito un topolino? Gli appassionati si chiedono se questa modifica possa cambiare le sorti del campionato o se sia solo un'illusione temporanea. La battaglia in pista si fa sempre più avvincente!

La montagna ha partorito il proverbiale topolino? Per quanto visto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, sembrerebbe di sì. Per quale motivo? A partire da oggi, infatti, entrava in funzione la tanto attesa direttiva tecnica che va ad impedire la flessione delle ali delle vetture. Molti confidavano in questo nuovo regolamento per vedere una situazione di classifica differente. Quantomeno assistere ad una McLaren meno dominante. Per il momento, a quanto pare, tutto rimane come prima. Il team di Woking è sempre il punto di riferimento del gruppo e lo ha messo in mostra anche oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, anche con la nuova direttiva tecnica è dominio McLaren. Norris svetta nella FP1 del GP di Spagna, buon inizio delle Ferrari

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola?

Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Con la nuova direttiva tecnica in arrivo, le squadre dovranno rivedere le loro strategie e adattarsi a un contesto di gare sempre più competitivo.

Qual è la nuova direttiva tecnica implementata nel GP di Spagna di F1 per quanto riguarda l'ala anteriore della vettura

Riporta msn.com: Il GP di Spagna di F1 di questo fine settimana sarà il primo ad attuare una nuova Direttiva Tecnica per quanto riguarda le ali anteriori della vettura: i test saranno più severi in quanto i team si so ...

F1, Toto Wolff sulla nuova direttiva tecnica: “Ferrari è stata la più conservativa sulle ali flessibili”

Come scrive oasport.it: Il momento tanto atteso è ormai arrivato. Questo weekend al Montmelò entrerà finalmente in vigore la direttiva tecnica che renderà più severi i test ...

Lo spiffero da Mercedes fa sognare i tifosi Ferrari: la F1 ora può favorire un ritorno della Rossa al vertice

Secondo allaguida.it: A proposito della direttiva tecnica che arriva a Barcellona, Toto Wolff crede che la Ferrari possa esserne la più avvantaggiata.