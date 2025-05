F-35 di Gaza ad Amendola i cinquestelle confermano | Il generale israeliano è stato a Foggia

Alla base di Amendola, il cielo risuona del rombo degli F-35 israeliani: un segnale preoccupante in un momento di crescente tensione geopolitica. I Cinque Stelle confermano la presenza di un generale israeliano a Foggia, alimentando il dibattito su alleanze e conflitti. Questo episodio sottolinea l'urgenza di una riflessione collettiva sul ruolo dell'Italia nel panorama internazionale. La questione non è solo militare, ma tocca il cuore delle nostre scelte politiche future.

Caccia F35 israeliani in volo nei cieli di Capitanata ed esercitazioni militari alla base di Amendola? Sarebbe tutto vero. A confermare quanto denunciato da Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, e poi smentito dal ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - F-35 di Gaza ad Amendola, i cinquestelle confermano: "Il generale israeliano è stato a Foggia"

Caccia F-35 israeliani all'Amendola per esercitazioni militari: "Sono gli aerei che bombardano Gaza"

Nel corso di un recente Question Time, Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, ha denunciato la presenza dei caccia F35 israeliani presso la base militare di Amendola per esercitazioni militari, sottolineando il ruolo di questi aerei nei bombardamenti su Gaza.

