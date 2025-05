Ex Juventus Di Livio | "Conte resta al Napoli? Un po' di confusione nella società bianconera"

Il ritorno di Antonio Conte alla Juventus sarebbe stato un sogno per molti, ma la sua permanenza al Napoli crea confusione in casa bianconera. Mentre il campionato entra nel vivo, le scelte strategiche delle società diventano cruciali. Di Livio sottolinea un punto chiave: la necessità di una guida forte per affrontare le sfide future. La Juventus sarà in grado di ritrovare la sua identità vincente? Scopriamolo insieme!

Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus, parla a Fuori di Juve, su Radio Bianconera: `Avrei voluto fortemente il ritorno di Antonio alla Juve.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Juventus Livio Ampquotconte Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ex Juventus, Di Livio: "Conte resta al Napoli? Un po' di confusione nella società bianconera"

Segnala calciomercato.com: Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus, parla a Fuori di Juve, su Radio Bianconera: `Avrei voluto fortemente il ritorno di Antonio alla Juve. Forse lui è stato.

Di Livio, l'ex Juventus a sorpresa: "Spero che Conte resti a Napoli. Visto come lo amano lì?"

Si legge su msn.com: Ospite del programma di Alexandra Colasanti, l'ex centrocampista bianconero ha parlato del futuro di Antonio Conte.

Ex Juventus, Di Livio: "Su Motta non mi accanisco, ma voglio un piano B. Mancini? Sì a una condizione"

Riporta msn.com: Angelo Di Livio, ex ala della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla del delicato momento dei bianconeri. Con Allegri o un altro allenatore, questa squadra avrebbe fatto meglio di così?