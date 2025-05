Ex Flex nove manifestazioni d’interesse | si punta a chiudere entro settembre

Il mondo delle acquisizioni si fa sempre più frizzante: Flex, l'azienda che ha rivoluzionato il settore tech, ha ricevuto nove manifestazioni di interesse. L'obiettivo? Chiudere l'affare entro settembre 2025. In un contesto in cui le fusioni e le acquisizioni stanno cambiando il panorama industriale, chi sarà il prossimo protagonista di questa avvincente partita? Rimanete sintonizzati, il futuro di Adriatronics potrebbe riservare sorprese!

Sono nove le manifestazioni di interesse per possibili player in grado di acquisire Adriatronics (al secolo Flex), e l’advisor scelto dall’azienda “ha indicato come obiettivo quello di giungere entro settembre 2025 alla conclusione di una trattativa concreta” con “un player in grado di garantire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it