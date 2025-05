Ex Flex nove aziende interessate | si punta all' accordo entro settembre

Nove aziende si contendono Adriatronics, ex Flex: un'ottima notizia in un mercato tech sempre più competitivo. L'obiettivo è chiaro: chiudere l'accordo entro settembre 2025. Questo non solo testimonia l'interesse per l'innovazione italiana, ma apre a nuove opportunità di crescita per il settore. Riuscirà il nuovo acquirente a rilanciare il brand sul mercato globale? È tempo di seguire da vicino questa evoluzione!

Sono nove le manifestazioni di interesse per possibili player in grado di acquisire Adriatronics (al secolo Flex), e l’advisor scelto dall’azienda “ha indicato come obiettivo quello di giungere entro settembre 2025 alla conclusione di una trattativa concreta” con “un player in grado di garantire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ex Flex, nove aziende interessate: si punta all'accordo entro settembre

Il mondo delle acquisizioni si fa sempre più frizzante: Flex, l'azienda che ha rivoluzionato il settore tech, ha ricevuto nove manifestazioni di interesse.

Sono nove le aziende interessate a rilevare Adriatronics

Come scrive rainews.it: Ancora presto per parlare di piano industriale, ma qualcosa si muove. Al tavolo ministeriale il bilancio dell'advisor, interpellate 251 realtà ...

Ex Valdata, da ottobre una nuova azienda e assunzioni in vista

Scrive laprovinciapavese.gelocal.it: Saranno in parte recuperati, a breve, i capannoni dell’ex Valdata di Corana. Dal 1º luglio, infatti, una nuova società, la Ravago Italia Spa (branca nazionale dell’omonima azienda belga ...

Ex Flex, c'è l'ipotesi della vendita degli edifici. I sindacati pronti al presidio permanente, Rodà: «Ma quelle 350 famiglie che fine fanno?»

Si legge su msn.com: TRIESTE - Gli edifici dell'ex Flex (forse) messi in vendita ... ha sottolineato che «avanza una forte preoccupazione. Sembra che l'azienda abbia comunicato a Confindustria e ad altri soggetti ...